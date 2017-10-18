Новак: в скором времени люди забудут, что такое электрические розетки

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что в скором времени люди смогут забыть, что такое электрические розетки.

Это станет возможным благодаря развитию беспроводных технологий передачи электроэнергии. Новак в рамках своего выступления на Фестивале молодежи и студентов подчеркнул, что в настоящий момент ученые активно работают над этой задачей, передает РИА "Новости".

Министр добавил, что новые технологии будут внедряться все больше и больше и через некоторое время розетки перестанут быть нужны в квартирах и общественных местах.