В августе РФ вновь опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти

В августе текущего года Россия вновь опередила по добыче нефти Саудовскую Аравию.

Согласно данным организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI), в среднем РФ производила 10,346 млн баррелей сырья в сутки. Саудовская Аравия в августе добывала за 24 часа 9,951 млн баррелей, передает сегодня РИА "Новости".

В целом объем добычи нефти сократился по сравнению с показателями июля на 0,5 процента, а Саудовской Аравии — на 0,6 процента.