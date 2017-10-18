В августе РФ вновь опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти
18 октября 2017, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]
В августе текущего года Россия вновь опередила по добыче нефти Саудовскую Аравию.
Согласно данным организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI), в среднем РФ производила 10,346 млн баррелей сырья в сутки. Саудовская Аравия в августе добывала за 24 часа 9,951 млн баррелей, передает сегодня РИА "Новости".
В целом объем добычи нефти сократился по сравнению с показателями июля на 0,5 процента, а Саудовской Аравии — на 0,6 процента.