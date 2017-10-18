Минфин: в 2018 году пенсии проиндексируют на уровень выше инфляции за 2017 год

Министр финансов России Антон Силуанов сделал в среду, 18 октября, важное заявление.

По словам главы ведомства, в будущем году планируется проиндексировать пенсии на уровень выше инфляции по итогам 2017 года. Силуанов напомнил, что этот показатель составляет 3,7 процента против 3,2 процента, которые ожидает Минфин по инфляции в текущем году, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение об индексации пенсий с 1 января 2018 года на 3,7 процента.