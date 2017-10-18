ММК создаст собственный исследовательский центр в «Сколково»

Вчера, 17 октября, во время визита делегации Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским в «Сколково», между Фондом и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» было подписано соглашение о создании исследовательского центра ММК в «Сколково».

Документ завизировали гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев и президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.

ММК за ближайшие три года вложит в этот проект 30 миллионов рублей, однако его экономическая эффективность составит свыше 100 миллионов рублей ежегодно.

- В нашем регионе много компаний, которые могут стать для вас ключевыми партнерами, – сказал Борис Дубровский.

В новом центре планируется разработка проекта, в рамках которого на базе ММК будет построен центр оперативной 3D-печати сложных деталей и узлов технологического оборудования. Здесь же создадут технологии обработки больших объемов данных.

Также специалисты займутся оптимизацией имеющихся на рынке решений в области нейросетевых технологий для контроля качества и отслеживания материальных потоков на ММК. Внедрят и полезнейшую вещь - «интернет вещей» - она будет работать для оптимизации обслуживания и ремонта производственных мощностей комбината.

Это позволит снизить себестоимость производства и повысить качество продукции, а также снизить вредное воздействие на природу.