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Новые банкноты номиналом 200 и 2000 руб поступили в обращение в Приморье

18 октября 2017, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 руб поступили в обращение в Приморье
фото: globallookpress.com

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, на которых изображены символы Дальнего Востока и Севастополя, поступили в обращение в Приморье.

«Дальневосточное ГУ Банка России выдало новые банкноты кредитным организациям, осуществляющим кассовое обслуживание физических и юридических лиц», — говорится в сообщении Дальневосточного ГУ Банка России.

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей презентовала ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка заявила, что первые купюры поступили в обращение 12 октября, а массовый ввод запланирован на декабрь. По словам Набиуллиной, банкноты будут вводиться поэтапно, поскольку разрабатываются в строгой секретности.

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Пожар в частном доме престарелых произошел в Иркутске

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Дочь Михаила Кокшенова подтвердила, что актер в реанимации

Дочь Михаила Кокшенова подтвердила, что актер в реанимации

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Станция Cassini помогла астрономам раскрыть тайну существования колец Сатурна

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