Новые банкноты номиналом 200 и 2000 руб поступили в обращение в Приморье

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, на которых изображены символы Дальнего Востока и Севастополя, поступили в обращение в Приморье.

«Дальневосточное ГУ Банка России выдало новые банкноты кредитным организациям, осуществляющим кассовое обслуживание физических и юридических лиц», — говорится в сообщении Дальневосточного ГУ Банка России.

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей презентовала ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка заявила, что первые купюры поступили в обращение 12 октября, а массовый ввод запланирован на декабрь. По словам Набиуллиной, банкноты будут вводиться поэтапно, поскольку разрабатываются в строгой секретности.