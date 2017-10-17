В Челябинске до конца года появится регоператор фонда «Сколково»

Буквально чуть более двух месяцев осталось для реализации в столице Южного Урала филиала самого крупного парка технических инноваций «Сколково». Сегодня, 17 октября, согласшение по этому поводу подписали глава региона Борис Дубровский, вице-президент по региональному и международному развитию фонда Юрий Сапрыкин и инвестор находящегося в Челябинске ИТ Парка Максим Судаков.

Большой и перспективный проект планируется реализовать до 31 декабря этого года.

- Сделан еще один важный шаг на пути к тому, чтобы талантливые челябинские ребята, генерирующие современные перспективные идеи, могли реализовывать свои возможности в родном регионе, - отметил глава региона.

Подписание соглашения прошло в рамках проходящего в Москве форума «Открытые инновации». Здесь председатель правительства России Дмитрий Медведев проведет пленарное заседание, в котором примет участие глава Южного Урала Борис Дубровский.