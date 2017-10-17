На Томинском ГОКе готов фундамент основного здания

На Южном Урале полным ходом идет возведение Томинского горно-обогатительного комбината (входит в группу Русской медной компании). На сегодняшний день завершены все земляные работы и залит фундамент основного здания фабрики вместе с его осями. Также забиты сваи для складов, залит фундамент здания администрации со столовой, готовятся и другие объекты.

Напомним, что согласно полученным разрешениям здесь будут возведены 17 объектов капитального характера вместе со всей необходимой инфраструктурой. Сейчас здесь работают около 200 человек и 45 единиц техники. К концу 2019 года все объекты будут сданы и начнутся пуско-наладочные работы.

Как рассказал гендиректор АО «Томинский ГОК» Валерий Улановский рассказал, к этому моменты планируется закончить и все объекты, которые будут задействованы в технологической схеме ликвидации горной выработки Коркинского угольного разреза.