В правительстве РФ признали «избыточную нагрузку» на рыбаков

Министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов представил премьер-министру Дмитрию Медведеву предложения по оптимизации контрольных (надзорных) функций в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, сообщается на сайте Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Пакет предложений сформирован на основе анализа законодательства и правоприменительной практики, проведённого экспертным советом при правительстве России совместно с ВАРПЭ.

В документе говорится: во время мероприятий должностные лица пограничных органов при осуществлении своих полномочий во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ не применяют положений федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В результате «сохраняется избыточная административная нагрузка на предпринимателей, что в значительной степени влияет на снижение финансовых показателей рыбной отрасли».

Также примером избыточного административного барьера при осуществлении хозяйственной деятельности является обязанность прохождения российскими рыболовными судами контрольных пунктов (точек) при входе (выходе) из исключительной экономической зоны Российской Федерации. По оценкам ВАРПЭ, потери, связанные с необходимостью перехода до контрольного пункта и обратно в район промысла, составляют больше 1 миллиарда рублей недополученной прибыли в год».

Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов предложил «проработать вопрос применения при организации и проведении мероприятий по контролю в рамках государственного контроля за водными биоресурсами в части морских биоресурсов положений федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ». В частности, говорится о возможности внедрения риск-ориентированного подхода при проведении пограничными службами ФСБ России рейдовых осмотров. Предлагается разработать совместно с участием отраслевых союзов (ассоциаций) порядок подготовки и содержания плановых (рейдовых) заданий при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, предусмотрев обязанность проведения рейдовых проверок исключительно на основании оценок рисков нарушения обязательных требований и причинения вреда охраняемых законом ценностей (с приведением соответствующих индикаторов). В том числе – по типам рыбохозяйственных объектов и рыбопромысловых участков и с учётом результатов дистанционного контроля.

Открытое правительство подготовило предложения после соответствующего поручения председателя правительства России Дмитрия Медведева. А именно – по результатам совещания с руководителями рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока 23 августа 2017 года.

В ходе встречи президент ВАРПЭ Герман Зверев обратился к главе правительства с просьбой внести изменения в порядок осуществления государственного контроля (надзора) в сфере рыболовства, чтобы устранить избыточные административные барьеры.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев поддержал инициативы рыбаков Дальнего Востока. В частности, президент (ВАРПЭ) Герман Зверев предложил поправки в правила распределения «инвестиционных квот» и процедуры контроля при оформлении уловов на берегу. Ровно через неделю появился перечень поручений для министерств и ведомств.