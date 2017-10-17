Новый рыбзавод нуждается в государственных гарантиях

Уже в следующем году на прилавки магазинов и рынков области поступит стерлядь и севрюга, выращенная на предприятиях Южного Урала.

Челябинская область не обделена аквакультурой: в 3200 водоемах региона водятся десятки видов рыбы, многие рыбоводческие предприятия разводят ценные сорта – карпа, пелядь, сига, рипуса. Однако белая рыба всегда была в дефиците. Возможно, в ближайшее время эта несправедливость будет устранена.









Сегодня в Еткульском районе компания «БИОника» завершает строительство рыбного завода по выращиванию осетровых и сомов. Уже к весне 2018 года первые партии ценной рыбы попадут на стол южноуральцев. Проектная мощность предприятия – 350 тонн рыбы и 10 тонн черной икры в год.

Искусственная среда для обитания рыбы будет создана с помощью установок замкнутого водщооборота. В ней соблюдаются все условия, обеспечивающие максимальный рост мальков в сжатые сроки при сохранении качества продукции и экономии воды. Кроме того, новое производство – это еще и десятки новых рабочих мест.









Стоимость проекта, раскинувшегося на 25 тысячах квадратных метрах, - 700 миллионов рублей. Однако развитие аквакультуры не вошло в перечень направлений федерального льготного кредитования. Но правительство Челябинской области обещает рассмотреть варианты поддержки этого важного проекта. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский по итогам визита площадки компании «БИОника».









- Развитие рыбоводства так же значимо, как развитие любой другой подотрасли в животноводстве, - отметил глава региона.

Это направление сельского хозяйства тем более важно, что южноуральцы, несмотря на обилие водоемов в области, потребляют рыбы меньше необходимого: в рационе человека рыба должна составлять 18-20 килограммов в год, в то время как жители Челябинской области съедают не более десяти килограммов на душу населения. Поэтому реализация аквапроекта в Еткульском районе – это не только вопрос импортозамещения, но и стратегическая задача России.