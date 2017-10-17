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ФНБ покроет дефицит Пенсионного фонда на сотни миллиардов

17 октября 2017, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

ФНБ покроет дефицит Пенсионного фонда на сотни миллиардов
фото: pixabay.com

Фонд национального благосостояния (ФНБ) покроет дефицит бюджет Пенсионного фонда (ПФР) в этом году на 656,7 млрд рублей. Об этом указано в заключении Счетной палатой РФ.

Согласно заключению аудиторов СП, поправки в федеральный бюджет 2017 года, внесенные правительством в Госдуму в начале октября, предусматривают использование в общей сложности 656,7 млрд руб. из Фонда на покрытие дефицита бюджета ПФР в этом году.

В 2016 месяце Минфин потратил 164,2 млрд руб. из ФНБ в целях покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда, что произошло впервые в истории, - сообщает РБК. С момента создания ФНБ в 2008 году его накопления ни разу не использовались на покрытие дефицита ПФР, хотя такая функция с самого начала предусматривалась Бюджетным кодексом.
Изначально бюджет Пенсионного фонда на текущий год не предполагал использования средств ФНБ на покрытие дефицита ПФР.

Но, как выясняется, Минфин в конце августа поручил Федеральному казначейству осуществить в сентябре—декабре 2017 года перечисление средств ФНБ в сумме 656,7 млрд руб. (ежемесячно по 164,2 млрд руб.) для обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда.

Счетная палата в том же заключении заявила о сокращении пенсий в реальном выражении в ближайшие три года на 1,6%. 

Глава ПФР Антон Дроздов прояснил эту информацию.  Заместитель министра труда и соцзащиты Алексей Вовченко рассказал на конференции "Общество для всех возрастов" о том, что размер пенсий к 2030 году должен достигнуть 2,5 прожиточного минимума.

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