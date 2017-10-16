Задолженность по зарплате в сентябре в России выросла

Суммарная задолженность по заработной плате в РФ на 1 октября составила 3,387 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 сентября 2017 года на 33 млн, или примерно 1%. Такую информацию приводит Росстат.

В частности, отмечает статведомство, просроченная задолженность по зарплате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 октября достигла 3 трлн 362 млн рублей, или 99,3% общей суммы просроченной задолженности.

Задолженность организаций, находящихся в стадии банкротства, составляет 25,4% от общей суммы долгов по зарплате.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата в столице к концу 2017 г. составит около 63 тыс. руб., к концу 2020 г. - 76 тыс. руб. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов.