Кыштымский медеэлектролитный завод продемонстрировали главе РЖД

Главе ОАО «РЖД» Олегу Белозерову в рамках сетевого совещания продемонстрировали ключевых партнеров Южно-Уральской железной дороги. На Южном Урале одним из самых надежных и уникальных партнеров стал Кыштымский медеэлектролитный завод (входит в Группу РМК).

На совещании в столице Южного Урала были представлены ключевые партнеры ЮУЖД. Главе РЖД показали выставку, где лучшие станции Челябинской области продемонстрировали свои достижения.

Оказалось, что КМЭЗ отправляет ежедневно около четверти всех грузов с местной железнодорожной станции, то есть до 7 вагонов в сутки. При этом грузы очень дорогие,и один вагон по цене примерно равен 25 вагонам с щебнем.

Руководитель железнодорожной станции «Кыштым» Илья Юнусов отметил, что станция долгие годы сотрудничает с заводом.

- КМЭЗ со своей стороны в полном объеме, ответственно и пунктуально выполняет договорные обязательства, - уточнил Илья Юнусов. - Сейчас на заводе идет модернизация, в результате которой должен вырасти выпуск медных катодов и катанки. По прогнозным планам уже в следующем году предприятию потребуется до 14 вагонов в сутки, а это значит, что наше сотрудничество будет укрепляться и развиваться.