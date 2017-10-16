Стоимости нефти марки Brent превысила 58 долларов

Сегодня стало известно, что цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре текущего года в рамках торгов на лондонской бирже ICE составила 58,04 доллара за баррель, увеличившись на 1,5 процента.

Согласно последней информации, до этого стоимость сырья данной марки достигала уровня 58 долларов за баррель 28 сентября 2017 года, передает ТАСС.

Уточняется также, что рубль укрепляется на фоне подорожания нефти. На торгах Московской биржи курс российской валюты уменьшился на 6 копеек и достиг показателя 57,1 рубля. Курс евро снизился на 29 копеек и составил 67,34 рубля.