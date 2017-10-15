Вьетнам ждет скорейшего подписания соглашения о поставках продуктов в РФ

Вьетнам просит Россию оперативно подписать соглашение о контроле безопасности продуктов для экспорта в РФ, заявила председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

Речь идет о сельхозпродукции и морепродуктах.

"Также Вьетнам готов оказывать содействие по созданию совместных с Россией предприятий по производству и сборке автомобилей", — отметила Нгуен Тхи Ким Нган на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко на полях МПС, передает РИА Новости.