Орешкин заявил о возможном повышении цен на недвижимость в РФ

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что цены на недвижимость в России могут начать расти.

Министр подчеркнул, что данные показатели практически не менялись в стране в течение последних десяти лет. При этом, по словам Орешкина, доходы граждан выросли, а ставки по ипотеке снизились. Как отмечает ТАСС, соотношение платежа по ипотеке со средней зарплатой россиянина значительно улучшилось.

Глава МЭР добавил, что в последний год стоимость недвижимости постепенно падала, вследствие чего цены должны восстанавливаться.