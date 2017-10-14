В МЭР сообщили, стоит ли ожидать изменений курса рубля

В субботу, 14 октября, глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, стоит ли ожидать снижения курса рубля.

По словам министра, в настоящий момент резкие изменения курса в реальном выражении вряд ли возможны. Орешкин заметил, что в прогнозе МЭР всегда имеется слайд, который напрямую связан с оценкой влияния чувствительности к стоимости нефти разных показателей.

Глава ведомства добавил, что на конец текущего года доллар, вероятнее всего, будет стоить 63 рубля, передает РИА "Новости".