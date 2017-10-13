Гознак опроверг сообщения о превращении Сахалина в полуостров на новых купюрах

Гознак опроверг информацию о том, что на новых купюрах в 2 000 рублей Сахалин превратился в полуостров.

Некоторое время назад СМИ написали, что на банкнотах Сахалин якобы соединяет с материком перешеек. Как сообщает РИА Новости, в Гознаке заявили, что эти сообщения действительности не соответствуют – Невельский пролив, нанесенный на географические карты возле острова, изображен и на новых деньгах.

Новые российские купюры были представлены общественности на этой неделе. Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали о том, что на Украине запретили проводить операции с банкнотами, на которых присутствует изображение Крыма.