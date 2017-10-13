Украина подала новый иск в ВТО против России

Украина подала новый иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против России. Об этом сообщили сегодня в украинском министерстве экономического развития и торговли.

В сообщении, размещенном на сайте ведомства, говорится, что недовольство Киева вызвал ряд введенных Россией мер, направленных на ограничение импорта из Украины соков, пива, кондитерских изделий и обоев. По мнению украинской стороны, данные меры нарушают правила ВТО.

Ранее Украина уже неоднократно подавала иски в ВТО против России. В феврале «Аргументы недели» писали о том, что Киев собрался оспорить введенный Москвой запрет на транзит украинских товаров.