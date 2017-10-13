Каждая десятая пачка сигарет на Урале - забракована Роспотребнадзором

Специалисты свердловского Роспотребнадзора проверили 466 объектов, занимающихся производством и продажей табачной продукции на территории Свердловской области. В деятельности 125 объектов выявлены нарушения, из проверенных 19 377 пачек сигарет и папирос 9 % забраковано. Самым частым нарушением стало отсутствие сопроводительных документов.



В результате нарушителям выписали штрафы на общую сумму 2,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.