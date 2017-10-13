Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонид Ставицкий провел в Екатеринбурге рабочую группу по контролю за вводом в эксплуатацию «Екатеринбург Арены», сообщает департамент информполитики губернатора.

Напомним, рабочая группа была создана 10 октября по поручению заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко. В нее вошли представители Минспорта России, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ФГУП «СПОРТ-инжиниринг» и АНО «Арена-2018», а также представители всех регионов, на территории которых строятся стадионы к Чемпионату мира по футболу. В соответствии с поручением данная рабочая группа будет осуществлять контроль за вводом в эксплуатацию стадионов в ежедневном режиме.

«Проделана огромная работа, стадион вызывает восхищение. Я уверен, что футболистам здесь будет комфортно. Я восхищен как строитель. Это прекрасное сооружение, и видно, что абсолютно все к его строительству подошли творчески, труд огромный проделан», – заявил Леонид Ставицкий.

На стадионе в ближайшее время будут завершены все строительно-монтажные работы, благоустройство, внутренняя отделка, а далее предстоит большая работа по подписанию всех документов о соответствии и передаче объекта FIFA.

«Наша цель – не позднее 25 декабря подписать заключение о соответствии, что будет означать выполнение всех обязательств, которые взяла на себя Россия», – заявил Леонид Ставицкий.

Свердловским коллегам он представил членов рабочей группы и поручил сообща и оперативно решать оставшиеся вопросы.

Исполняющий обязанности вице-губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, курирующий строительство объектов к мировому первенству, отчитался, что в Свердловской области подготовка идет по плану.

«Недавно у нас прошел шестой операционный визит по подготовке региона к Чемпионату мира по футболу. Совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» не высказала больших нареканий по стадиону. Мы в плановом режиме готовимся в соответствии с региональной программой. Из 47 мероприятий, которые в ней запланированы в полном объеме выполнены 24, 18 находятся на стадии завершения, выполнение еще пяти – запланировано на 2018 год», – доложил Сергей Швиндт.