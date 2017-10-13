Борис Дубровский: На Южном Урале пройден пик кризиса

Сегодня, 13 октября, на расширенном заседании совета движения «За возрождение Урала» губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил постепенный прирост производства в регионе, особенно в Челябинске и Магнитогорске. Оживление экономики позволяет с уверенностью заявить о том, что пик экономического кризиса на Южном Урале пройден.

Как уточнили в пресс-службе главы региона, индекс промпроизводства на Южном Урале за 8 месяцев этого года вырос на 4.8 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

- Пик кризиса пройден – я в этом сегодня убежден, - отметил Борис Дубровский. - налицо видна положительная динамика. Работа металлургов Челябинска и Магнитогорска, а также ряда других территорий во многом сформировала прирост в региональной металлургии.

Борис Дубровский отметил, что на сегодняшний день важно не «сбить дыхание» и сохранить заданные темпы.

- Тогда мы обеспечим достойный годовой прирост, - подытожил он.

Кроме того, Борис Дубровский озвучил, какими успехами может гордиться регион уже сейчас. Лучшие показатели по возведению жилья и производству электрооборудования — прирост по 12 процентов. Также прекрасно развивается легкая промышленность и агропромышленный комплекс. Напомним, что в регионе уже собрано свыше 2 миллионов тонн зерна, а в конце уборочной компании этот показатель ожидается порядка 2.3 миллионов тонн. Так много зерна регион давал 20 лет назад.

Выросла и зарплата — за последние 2 года зафиксирован рост на 3.9 процентов. Глава региона отметил, что нужно многое сделать для восстановления прежних объемов производства и реальных доходов южноуральцев.