Состоялась встреча Путина с немецкими бизнесменами

В Сочи состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с немецкими бизнесменами. В президентской резиденции "Бочаров ручей", где проходила встреча, присутствовали владельцы, председатели правления и исполнительные директора ряда крупнейших концернов Федеративной Республики Германия.

Путин в начале беседы отметил, что, несмотря на все текущие сложности в политической сфере, отношения России с ФРГ в сфере экономики не затухают.

Российский лидер отметил, что Германия и уступила первое место Китаю по объёму товарооборота с Россией, но всё-таки занимает значительное место в российско-германском торговом обороте, - сообщает пресс-служба Кремля.

По данным РБК, Путин встретится с представителями крупных немецких компаний Linde, Bauer, Knauf, Siemens, Wintershall, Metro и Nord Stream.

В беседе Владимира Путина с представителями германского бизнеса принял участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.