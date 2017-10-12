Доходы свердловского бюджета увеличились на 2 миллиарда

Правительство Свердловской области одобрило поправки в бюджет региона на текущий год, сообщает департамент информационной политики.

Поправки в главный финансовый документ были рассмотрены на заседании кабмина, которое 12 октября провел первый вице-губернатор Алексей Орлов. Согласно поправкам, доходы областного бюджета увеличены на 1,9 млрд рублей, причем дополнительные 1,4 млрд получены в результате роста собственных доходов. Еще 500 млн рублей – безвозмездные поступления из федерального бюджета.

Расходная часть бюджета увеличена на ту же сумму, что и доходная. Больше всего дополнительные средства получит здравоохранение, 863,2 млн рублей. Расходы на развитие культуры будут увеличены на 378,6 млн рублей, на развитие сорта – на 304,4 млн рублей, субсидии муниципалитетам на расселение ветхого и аварийного жилья – на 200 млн рублей. Кроме того, на 200 млн рублей пополнится резервный фонд, а 140 млн рублей будут направлены на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципалитетов.

С учетом принятых поправок доходы областной казны должны составить 205,9 млрд рублей, расходы – 219 млрд рублей.