Свердловчане задолжали поставщикам ресурсов около 5 миллиардов

«ЭнергосбыТ Плюс» начал претензионно-исковую работу в отношении жителей Свердловской области, которые имеют задолженность по оплате поставки ресурсов – тепла и воды, сообщает пресс-служба компании.



Общая сумма задолженности свердловчан – 5,2 миллиарда рублей, из них более половины – долги Екатеринбурга, Первоуральска, Нижней Туры и Лесного.



Отмечается, что компания начнет взыскательную работу в отношении абонентов, которые не платят два и более месяцев. Ежемесячно «ЭнергосбыТ Плюс» подает около четырех тысяч таких исков.