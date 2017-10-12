Банк России изменил прогноз на инфляцию в 2017 году

В четверг, 12 октября, стало известно, что Банк России изменил прогноз на инфляцию в текущем году.

Как уточняет глава ЦБ Эльвира Набиуллина, по итогам 2017 года ожидается инфляция на уровне 3,2%. Она также добавила, что в настоящий момент в годовом выражении данный показатель опустился чуть ниже 3%, но это является абсолютно нормальным и не демонстрирует отклонения от цели, передает РИА "Новости".

В сентябре текущего года Банк России уже уточнял свой прогноз по инфляции – тогда он был понижен до 3,5-3,8%.