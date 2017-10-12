Денег в бюджете страны может хватить только до июня 2018 года

По слухам из Минфина, денег в бюджете может хватить только до июня 2018 года. С июля придётся ужиматься. До последнего времени это означало сокращение бюджетов министерств и госкорпораций примерно на 10% ежегодно. Но вечно это продолжаться не может, и нам самое время начать политику «количественного смягчения». Так стыдливо в США называют работу печатного станка на полную мощность. Именно таким способом в США, ЕС и КНР, этих «отсталых странах», стимулируют экономику.



Если ужаться не удастся, а ситуация будет ухудшаться и дальше, придётся принимать меры по советизации экономики. Одной из таких мер может быть введение в банках особого, пониженного, курса рубля для валютных депозитов населения.



Следующим шагом может стать установление в стране жёсткого варианта госкапитализма с обрушением банковской системы.



Главным источником пополнения доходной части бюджета в правительственных кругах видят именно население России. Министры считают, что президенту России такой фискальный подход нравится. Вот и соревнуются, кто круче придумает способ ошкурить российского гражданина различными налогами и сборами как, например, налог на тунеядцев или на домашних животных.



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