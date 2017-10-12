У участников программы реновации в Москве будут налоговые льготы

Правительственная комиссия поддержала проект поправок в законопроект о налоговых льготах для участников реновации. Фонд реновации Москвы будет освобожден от налога на прибыль.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на текст поправок, одобренных правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Граждане, участвующие в программе реновации в Москве, будут освобождены от уплаты НДФЛ при получении квартиры или денежной компенсации. Помимо этого москвичи, у которых квартира в снесенном доме находилась в собственности более пяти лет, получат возможность продать жилье в новом доме без уплаты НДФЛ.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил порядок и особенности оформления зе­мельно-правовых отношений в целях реализации программы ре­новации жилищного фонда в столице.

Жители домов, которые включены в программу реновации, освобождены от взносов на капремонт. О соответствующем решении московских властей во вторник, 2 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.