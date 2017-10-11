Беспрецедентное решение принял глава Нижнетуринского городского округа, Алексей Стасёнок, отозвав иск на миллиард рублей, который мэрия подавала к ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» («СТК»). Как пишет veved.ru, градоначальник назвал данный вопрос «глобальным и политическим», только вот, судя по его решению, вопрос, скорее «коммерческий». Чьи интересы отстаивает администрация НТГО? Жителей города или ООО «СТК»? Ответы на эти вопросы впору задавать не господину Стасенку, а сотрудникам компетентных ведомств.

12 октября в свердловском Арбитражном суде состоится заседание по заявлению администрации Нижнетуринского городского округа к ООО «СТК» о взыскании 999 миллионов 929 тысяч 200 рублей, на котором будет рассматриваться ходатайство мэрии об отказе от иска. Вероятно, глава НТ ГО Алексей Стасенок посчитал, что миллиард для муниципалитета – не такие большие деньги. Для сравнения – объем доходов бюджета на 2017 год в Нижней Туре составил чуть больше 800 миллионов рублей, расходов – почти 850 миллионов. А тут мэр отказывается от миллиарда! Напомним – речь идет о казенных средствах в особо крупном размере.



Основанием для подачи иска стала история с обслуживанием коммунальных сетей ООО «СТК» с 2004 по 2014 год. За десятилетний период трубы, по которым тепло подается в дома, были доведены до аварийного состояния. В 2014 году администрация округа передала сети ООО «Городская энергосервисная компания» («ГЭСКО»), заключив с организацией концессионное соглашение. В соответствии с договором, «ГЭСКО», брало на себя обязательства провести модернизацию теплоснабжающих сетей, и в дальнейшем обслуживать их, взамен получая плату за транспортировку теплоносителя от ресурсоснабжающих компаний по этим сетям.



Специалисты ООО «ГЭСКО» после тщательной инвентаризации сетей теплоснабжения сделали вывод, что за все годы эксплуатации, сети должным образом не обслуживались, после чего компания обратилась в суд иском. По мнению представителей предприятия, модернизация сетей не проводилась, несмотря на то, что в тариф была заложена инвестиционная составляющая. Получается, что жители города переплачивали за отопление и горячую воду, надеясь, что за их счет коммуналку приведут в надлежащее состояние.



Суд отклонил иск ООО «ГЭСКО», посчитав, что претензии вправе подавать лишь администрация Нижнетуринского городского округа как собственник теплосетей. В конце июля 2017 года в суд обратилась уже мэрия, заседание суда было назначено на 12 октября, но за несколько дней до начала рассмотрения глава Нижней Туры Алексей Стасенок по неизвестным причинам отказался от претензий к ООО «СТК».



Действия главы вызывают определенные вопросы. Какими соображениями руководствовался Алексей Стасенок, когда «отказывался» от требований в миллиард рублей при дефицитном бюджете? При таком «государственном» подходе господину мэру, вероятно, стоит поделиться финансами с другими территориями и перестать просить деньги в свердловском Министерстве финансов, участвуя в согласительных комиссиях и оглашая «хотелки» на 2018 год.



А может, в Нижней Туре не осталось проблем, и за три месяца, пока Алексей Стасенок руководит муниципалитетом, он превратился в город-сад? Может в территории не осталось аварийных и ветхих домов, жители которых годами ожидают расселения? Или нет очередей в детские сады, в школах дети учатся в первую смену и все образовательные учреждения капитально отремонтированы, а дороги за лето стали идеально ровными? Нет. Но это не мешает «разбрасываться» миллиардом рублей. Для справки: стоимость стадиона «Дацюк-арена» построенного в центре Екатеринбурга, составила чуть больше 200 миллионов рублей. А значит, глава Нижнетуринского городского округа «отказался» от пяти «Дацюк-арен». Остается только «порадоваться» за жителей Нижней Туры.



В том, что проблемы есть и деньги на решение нужны, признает и сам Алексей Стасенок.



«В нашем городе, например, до сих пор нет парка культуры, нет бассейна, так что людям приходится ездить в соседний город Лесной», – заявлял он ранее в интервью «Областной газете».



Или вот другой пример. «Звонил Сергей Юрьевич Бидонько (депутат Государственной думы. — Прим.). Только что городу при его поддержке выделили 2,5 миллиона на ремонт детской школы искусств. Будем развиваться!», – радостно заявлял в том же интервью Алексей Стасенок. Вот так, при поддержке депутата Государственной думы городу выделили 2,5 миллиона рублей на ремонт школы, а глава администрации 400 таких ремонтов подарил. Ну, точно, повезло городу!



Характерно и другое его высказывание. На вопрос «Что в первую очередь нужно изменить в городском округе?», Стасенок отвечает: «Прежде всего — отношение земляков к самой администрации: сейчас оно крайне негативное». Еще бы – жители годами переплачивали за тепло, а новоиспеченный 29-летний глава пришел к власти, и решил, что ООО «СТК» миллиард нужнее, чем городу.



Не забыл в интервью Стасенок отметить и про ответственность. «И.о. заместителя губернатора области Александр Высокинский, рассказывая о создании стратегий развития городских округов, говорил, что у каждой проблемы должны быть имя и фамилия. И я нацелен на то, чтобы ввести систему персональной ответственности каждого сотрудника». Впору добавить – персональной уголовной ответственности каждого сотрудника, включая главу, в действиях которого формально усматриваются признаки превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ – до семи лет лишения свободы).



Как пишет veved.ru, Алексей Стасенок заявил, что отказ от иска –вопрос «глобальный и политический».



«Нам надо с вами сидеть и долго разговаривать. Я сейчас на встречу иду, надо в другое время, чтобы вы позвонили, я готов в принципе дать комментарий. Это вопрос не такой что бабушек цветочками поздравить, это вопрос очень глобальный и политический, понимаете? Я вам в двух словах не отвечу что да почему», – цитирует портал господина Стасенок.