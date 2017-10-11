Иран научит Южный Урал разводить барашков

Глава Южного Урала Борис Дубровский встретился с генеральным губернатором иранской провинции Зенджан господином Асадоллой Дарвиш Амири. Стороны договорились о создании и развитии совместных проектов в области науки, образования, медицины и сельского хозяйства.

Интересно, что за минувший год товарооборот между Южным Уралом и Ираном вырос в 2 раза. По мнению Бориса Дубровского, общими усилиями возможности Ирана можно воплотить в совместных проектах, дав тем самым импульс развитию нашим странам.

Глава провинции Ирана рассказал, что их регион производит в 2,5 раза больше продукции, чем потребляет, Это рыба, оливки, помидоры, картофель, виноград и многое другое. Регион имеет прекрасную транспортную доступность, так как расположен на великом Шелковом пути.

Стороны договорились обмениваться «умными головами», особенно студентами медвузов. Глава Минздрава Южного Урала Сергей Кремлев подчеркнул, что Иран полностью обеспечил себя медикаментами, и этому стоит поучиться.

- Нам интересен опыт и возможность создания совместных предприятия в сфере медицины и фармацевтики, – отметил он.

В свою очередь, Борис Дубровский добавил, что в Челябинской области есть свободный рынок для поставки морепродуктов.

- Также мы заинтересованы в создании совместных предприятий в области животноводства. Готовы принять ваших фермеров, которые смогут развивать у нас производство баранины, – сказал Борис Дубровский. – А наш Агроуниверситет может обеспечить научное сопровождение совместных проектов.

Возможно, что уже в ближайшее время с Южного Урала откроют прямые рейсы в Тегеран. Это поможет как туристической отрасти, так и росту товарооборота.