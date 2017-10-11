В России больше не будет «жилья экономического класса»

Госдума в среду, 11 октября, в первом чтении одобрила законопроект, который отменяет понятие «жилье экономического класса». Вместо него вводится термин «стандартное жилье».

Под последним будут пониматься жилые помещения в многоквартирном доме или жилом доме блокированной застройки, отдельно стоящий жилой дом, которые соответствуют необходимым требованиям, в том числе к минимально и (или) максимально допустимым размерам жилых помещений в таких домах.

Согласно данным законопроекта, подготовленного правительством, требования к стандартному жилье устанавливает Минстрой РФ.

До утверждения требований под «стандартным» будет пониматься жилье, соответствующее сейчас параметрам экономического класса. Использование предусмотренных законодательством Российской Федерации механизмов по стимулированию строительства «стандартного жилья» позволит повысить доступность жилья для всех граждан вне зависимости от уровня доходов, считают в правительстве.