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Минсельхоз: РФ зеркально ответит на действия Турции по сельхозпродукции

11 октября 2017, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Минсельхоз: РФ зеркально ответит на действия Турции по сельхозпродукции
фото: pixabay.com

Глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что России придется зеркально отвечать на действия Турции по российской сельхозпродукции.

Ранее турецкие власти ввели новые ограничения на поставки товаров из РФ. Согласно новым правилам, обязательно требуется заверение счетов-фактур, представленных при импорте сельхозпродукции в таможенные службы.

Ткачев заметил, что данная "бюрократическая нагрузка" ни к чему не приведет. По мнению главы Минсельхоза, следует упрощать таможенный режим или Россия будет вынуждена зеркально реагировать на действия Турции, передает сегодня РИА "Новости".

 

 

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