В Челябинске начали тестирование китайского электробуса

Инновационный автобус, который работает на электричестве, вышел на тест-драйв по челябинским улицам. Пока без пассажиров, но с адекватным грузом. Эксперты расценят, насколько техника готова работать в суровом южноуральском климате.

По словам главы «Первой транспортной корпорации» Станислава Новичихина, электробус будет колесить по столице Южного Урала в течение месяца. За это время стянет понятно, сможет ли он нормально функционировать в нашем регионе, какие у него есть особенности и подходит ли в целом такой транспорт для Челябинска.

Отметим, что расход классического автобуса на 100 километров составляет эквивалент 1500 рублей, у электробуса – в три раза меньше. Он работает на аккумуляторах, которые не боятся мороза и смогут полностью зарядиться за ночь. Цена удовольствия – 20 миллионов рублей.

Если электробус после обкатки полностью устроит чиновников, будет принято решение о целесообразности столь дорогой покупки.