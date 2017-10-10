Путин: регулирование криптовалют должно защитить граждан и бизнес

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере и внедрения инновационных финансовых инструментов. На совещании президент отметил, что криптовалюты набирают популярность в мире, становясь полноценным платежным средством.

По словам российского лидера, в нашей стране необходимо выстроить регулирование криптовалют, чтобы защитить интересы граждан, бизнеса и государства, но и не создать излишних барьеров.

Путин подчеркнул, что использование криптовалют несет серьезные риски, в том числе касающиеся отмывания денег и финансирования терроризма.

"Известно, что многие страны ищут подходы к тому, как регулировать обращение криптовалют, только начинают создавать необходимые законодательные условия и законодательную нормативную базу", - заявил Путин. Он также обратил внимание, что России следует, опираясь на международный опыт, выстроить такую регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в этой сфере.

В совещании приняли участие помощник Президента Андрей Белоусов, Министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина и заместитель главы Центробанка Ольга Скоробогатова, гендиректор компании Qiwi Сергей Солонин.