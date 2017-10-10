МВФ сделал прогноз по мировой экономике на ближайшие годы

Международный валютный фонд (МВФ) сделал прогноз по состоянию мировой экономики на 2017 и 2018 годы. МВФ улучшил прогнозы по росту мирового ВВП на ближайшие годы на 0,1 процентного пункта — до 3,6% и 3,7% соответственно.

В новом (октябрьском) докладе фонда говорится о темпе роста мировой экономики. Прогноз улучшен на фоне укрепления стабильности на мировых рынках и роста доверия инвесторов. "Пересмотр связан с изменением статистики из зоны евро, Японии, Китая и России",— говорится в докладе МВФ.

Согласно прогнозу МВФ, инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось в апреле 2017 года, отражая более сильные эффекты от роста производства, укрепления валюты и благоприятного спада цен на продовольственные товары.