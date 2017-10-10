На ЧТЗ намерены построить индустриальный парк

Сегодня, 10 октября, делегация Южного Урала во главе с губернатором Борисом Дубровским создали с китайскими партнерами - корпорацией CAMC – рабочую группу для реализации проектов.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель совета директоров китайской корпорации CAMC Ло Янь обсудили перспективные направления совместной работы. Это машиностроение, экология, строительство и инфраструктура.

Отметим, что одним из первых проектов, который может быть реализован уже в ближайшее время, стало возведение цементного завода в Бакале, который недавно получил статус ТОСЭР. Также стороны обсудили перспективы строительства индустриального парка на свободных площадях ЧТЗ, есть перспективы по строительству высокоскоростной магистрали, соединяющей Челябинск и Екатеринбург, постройки инфраструктуры к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, а также ликвидации технологических отходов, шлаковых отвалов, вскрышных пород.

Кроме того, Борис Дубровский предложил рассмотреть разработку месторождений глины и известняка в Челябинской области

- У нас есть проекты, которые требуют глубинной проработки, и мы готовы эти переговоры вести, - сказал Борис Дубровский. - И есть задачи, для реализации которых определиться с партнером нам надо быстро. Мы приглашаем корпорацию CAMC к сотрудничеству.