Власти Москвы назвали средний размер зарплаты в столице

Средняя заработная плата в столице к концу 2017 г. составит около 63 тыс. руб., к концу 2020 г. - 76 тыс. руб. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, в 2017 году экономика российской столицы оказалась на траектории экономического роста, а рост ВРП составил примерно 2%, рост прямых инвестиций - порядка 10%. Парламентарий добавил, что на сегодняшний день безработица в Москве находится на минимальном уровне.

По словам Ефимова, уже к концу 2017 года средняя заработная плата москвичей будет составлять 63 тысячи рублей, то есть вырастет почти на восемь процентов.

Ефимов заявил, что эти прогнозы составлены на основании данных налоговой службы и пенсионного фонда. Кроме этого, прогнозы сверялись с прогнозами банков Москвы.