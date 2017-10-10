КМЭЗ увеличил производство меди, серебра и золота

За первые девять месяцев 2017 года на «Кыштымском медеэлектролитном заводе» (Группа русской медной компании) зафиксирован рекорд – объемы производства выросли на 8.6 процентов по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Несмотря на то, что 2016 год был рекордным, в этом году специалисты планируют побить эти показатели еще на 5 процентов. Уже сейчас известно о росте производительности меди (на 8.6 процентов или 97 тысяч тонн медных катодов), медной катанки и серебра с золотом (на 2,3 и 30 процентов соответственно).

Как уточнил гендиректор ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» Андрей Кудрявцев, рост производительности обусловлен устойчивому спросу на продукцию и возможности бесперебойных поставок сырья от «Карабашмеди».

- До этого КМЭЗ использовал в производстве вторсырье – до шести тысяч тонн медного лома ежемесячно, - рассказал он, -однако в условиях острейшей конкуренции не было никаких гарантий, что вторсырье будет поступать также регулярно и в достаточном объеме.