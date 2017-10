Журнал Foreign Direct Investment Intelligence (FDI, подразделение Financial Times) включил в ежегодный рейтинг свободных экономических зон в мире Global Free Zones of the Year 2017 свердловскую ОЭЗ «Титановая долина». Всего деловое издание отметило 57 свободных зон в мире, уточняет департамент информполитики свердловского губернатора.

Уральская ОЭЗ отмечена в двух номинациях. Она признана единственной свободной зоной в мире, специализирующейся на металлургии, так как включает производства почти всех этапов процесса металлообработки: от ковки до механической обработки. Также «Титановая долина» вошла в список ОЭЗ, привлекших в 2017 году самых крупных инвесторов. Зарубежное издание отметило проект Ural Boeing Manufacturing – совместное производство двух корпораций Boeing и ВСМПО-АВИСМА. Компания UBM, получившая статус резидента в этом году, запустит производство в первой половине 2018 года.

Как уточнил генеральный директор «Титановой долины» Артемий Кызласов, «включение «Титановой долины» в международный рейтинг свободных зон означает, что теперь уральская ОЭЗ стала полноправным игроком на мировом инвестиционном поле. Диплом Foreign Direct Investment Intelligence – это знак качества для иностранных инвесторов и наших партнеров. Теперь результаты усилий свердловских властей, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и нашей команды поучили международное признание».

Напомним, в настоящее время у ОЭЗ «Титановая долина» 14 резидентов: ЗАО «Микромет», ООО «ВСМПО-Новые технологии», ООО «Инферком-Урал», ООО «Прайксайр Титановая долина» (PRAXAIR), ООО «Уральский оптический завод», ООО «Синерсис», ООО «АС-Пром», ООО «Стройдизель-Композит», ООО «Зибус», ООО «Инструментальное производство Миникат», ООО «НордБазальт», Ural Boeing Manufacturing, ООО «СТОД-УРАЛ» и ООО «Русмед».