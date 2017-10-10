Свердловскстат опубликовал инфляционную статистику

Федеральная служба статистики по Свердловской области опубликовала данные, касающиеся подорожания товаров и услуг в регионе за год. Так, инфляция по Свердловской области за этот год составила 1,3% (в прошлом году - 4,4%). Рост цен на продовольственные товары с начала года составил всего 0,1%, пишет "Областная газета".

Заметно подорожали мороженое (на 9,1%), сыры (на 6,3%), алкоголь (на 4,9%), молоко (на 2,4%) и хлеб (на 2,2%). Большинство же товаров подешевело - сильнее всего сахар-песок (на 16,5%), куриные яйца (на 10,6%), овощи и фрукты (на 9,3%). Стоимость минимального набора продуктов питания по области составляет 3961,8 рубля.

Непродовольственные товары поднялись в цене в среднем на 1,9%. На 8,9% стали дороже школьно-канцелярские принадлежности, на 5% - табачная продукция, на 3,8% - бензин. Больше приходится платить за жилищные и коммунальные услуги - на 3,4% и на 5,4% соответственно.