Вопрос о финансировании строительства метро в Екатеринбурге остается открытым

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских обнародовал переписку со свердловскими властями касательно вопроса финансирования второй ветки екатеринбургского метрополитена.

Правительство региона готово выделить средства из облбюджета только после того, как будет решен вопрос с финансированием из других источников (федеральный бюджет и частные инвестиции). Однако парадокс в том, что федеральное правительство готово выделить деньги только после того, как будет готова документация по проектно-изыскательным работам, на которые требуется выделить деньги из облбюджета.

Всего строительство второй ветки обойдется примерно в 75 млрд рублей. Собрать такую сумму планируется разными путями: через софинансирование из бюджетов разных уровней, привлечение якорного инвестора и подписание с ним концессионного соглашения.