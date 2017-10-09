Объявлено имя лауреата Нобелевской премии по экономике

В понедельник, 9 октября, стало известно, кому было решено присудить Нобелевскую премию по экономике за 2017-й год.

Престижную награду получит американский экономист по имени Ричард Талер, который занимается изучением поведения потребителей на границе экономики и психологии. Об этом сообщил секретарь Королевской шведской академии наук Горан Ханссон в Стокгольме.

Отметим, что Нобелевская премия по экономике была учреждена в 1969 году шведским Риксбанком. В общей сложности без учета текущего года ее получили 78 специалистов.