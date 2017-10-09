Однокомнатные квартиры в Екатеринбурге подешевели на 4,5%

Однокомнатные квартиры в столице Урала упали в цене до 12%, сообщает портал недвижимости N1.ru. С начала года цена на однокомнатные квартиры в среднем упала на 4,5% – с 2,67 миллиона рублей до 2,55 миллиона рублей.

Больше всего в цене потеряли однушки на вторичном рынке на Ботанике, ЖБИ и в Парковом, в этих районах цены упали больше чем на 10%. А заметный рост цен оказался только в микрорайоне Завокзальный – 12,4%.

– Однокомнатные квартиры сильнее всего остального жилья чувствуют на себе снижение спроса, так как сейчас покупатели, как правило, приобретают жильё, в котором они планируют жить. А активность инвесторов на рынке очень низкая, – пояснила руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.

По данным N1.RU, средняя цена квадратного метра с начала года опустилась в среднем на 1% – с 70,4 тысячи рублей до 69,6 тысячи. В лидерах по снижению стоимости квадратного метра – микрорайоны ЖБИ и Шарташский рынок. Здесь цена "квадрата" снизилась на 6%, а в остальных районах города аналитики не зафиксировали какой-либо заметной динамики.