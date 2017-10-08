Путин назвал одну из самых перспективных отраслей российской экономики

Российский лидер Владимир Путин назвал одну из самых динамичных и перспективных отраслей экономики страны.

По мнению главы государства, агропромышленный комплекс развивается в РФ стремительно. В 2017 году власти ожидают урожай зерна в размере около 130 миллионов тонн, что является абсолютным рекордом, передает РИА "Новости". Путин подчеркнул, что подобных высоких показателей удалось достичь при погодных условиях, которые сложно назвать благоприятными.

Россия, добавил президент, подтверждает, что является ведущей зерновой державой в мире. Кроме того, глава государства отметил развитие и в других направлениях, в частности, в производстве мяса птицы, свинины, сборе фруктов, овощей, сахарной свеклы.