Минобороны решило сократить бюджет ремонта крейсера «Адмирал Кузнецов»

Бюджет ремонтных работ авианесущего крейсера "Адмирала Кузнецова" может быть уменьшен. В Министерстве обороне России приняли решение скорректировать объем финансирования судна.

Ведомство откажется от планов выделить на эти цели 50 миллиардов рублей. Вместо этого предусмотрено выделить примерно половину от ранее заявленной суммы. Экономия в основном произойдёт за счёт модернизации, а ремонт профинансируют, как и планировалось, рассказал осведомлённый источник "Интерфаксу".

Ранее сообщалось, к концу 2020 года его модернизируют и вооружат ракетным комплексом «Калибр-НК» взамен «Гранита». Стоимость работ оценивается в 40 млрд рублей.

Авианосец «Адмирал Кузнецов», который в феврале вернулся вернулся из дальнего похода в составе корабельной авианосной группы Северного флота в восточное Средиземноморье, ждет ремонта.