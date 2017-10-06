Стало известно, что ключевым потребителем грузинского вина является Россия

Главным потребителем грузинского вина в 2017 году остается Россия.

Только за текущий год из Грузии в нашу страну было экспортировано не менее 33,3 миллиона бутылок данного алкогольного напитка. В общей сложности за девять месяцев 2017 года грузинские вина экспортировали в 45 стран мира на общую сумму 116 миллионов долларов, сообщает Национальное агентство вина Министерства сельского хозяйства республики.

Глава ведомства Георгий Саманишвили в интервью Sputnik Грузия сообщил, что с января по сентябрь этого года экспорт напитка увеличился на 63% по сравнению с тем же периодом прошлого года.