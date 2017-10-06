Госдума: Киеву не удастся подвергнуть Крым морской блокаде

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что официальный Киев придумал новый план изоляции крымского полуострова.

По словам политика, в настоящий момент идет подготовка к морской блокаде республики, однако украинские власти будут глубоко разочарованы. Бальбек добавил, что желание Киева полностью изолировать Крым никогда не будет реализовано, поскольку полуостров ежегодно обретает все больше союзников и друзей во всем мире, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Тетерук призвал создать вокруг Республики Крым ядовитую атмосферу и попытаться разорвать его торговые связи с Турцией.