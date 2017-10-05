Эксперт убежден, что цены на гречку могут существенно упасть

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сделал прогноз насчет стоимости гречки.

По словам эксперта, в скором времени цены на данную культуру могут существенно снизиться из-за того, что в 2017 году урожай гречихи может стать "грандиозным".

Как уточняет РИА "Новости", в ходе своего выступления на конференции в рамках российской агропромышленной выставки "Золотая осень 2017" Рылько подчеркнул, что если в Алтайском крае соберут большой урожай, который может достигнуть 1,6 миллиона тонн, это серьезно ударит по карману производителей.