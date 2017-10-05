В ФАС рассказали, ожидается ли рост цен на бензин в 2018 году

Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин рассказал, ожидается ли повышение цен на бензин в 2018 году.

По его словам, повышение акцизов на топливо в России в будущем году не приведет к увеличению его стоимости. Как отмечает РИА "Новости", тенденция, которая существует в течение последних лет, не дает оснований думать о том, что цены на бензин резко взлетят.

Голомолзин добавил, что рост акцизов на топливо считается одним из факторов, который формирует стоимость, однако не оказывает на этот процесс решающего воздействия.