В МЭР назвали ключевые риски для российской экономики

Глава МЭР Максим Орешкин назвал ключевым риском для российский экономики волатильность цен на нефть.

Министр, однако, подчеркнул, что при цене 40 долларов за баррель бюджет и платежный баланс уже являются устойчивыми. В рамках своего выступления на российско-саудовском инвестфоруме Орешкин заметил, что в настоящий момент благоприятно складываются внешнеэкономические условия. Он также добавил, что соглашение по сокращению добычи нефти, в котором участвуют РФ и Саудовская Аравия, дало возможность всерьез стабилизировать ситуацию на данном рынке, передает РИА "Новости".

Глава Минэкономразвития уточнил, что Россия намерена снизить зависимость экономики от нефти, а также активно развивать человеческий капитал.