4 октября, на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью, депутаты екатеринбургской Гордумы отправили на доработку проект решения о повышении заработной платы чиновникам администрации, двум своим коллегам и главе города Евгению Ройзману.

Причиной такого решения стала необходимость выделить дополнительно порядка 12,5 млн рублей. У городских парламентариев возник закономерный вопрос: не лучше ли потратить эти деньги на решение социальных проблем города?